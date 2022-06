Barri Cívic de Santa Catalina califica de «plantón» la ausencia del alcalde de Palma en la reunión de hoy con los vecinos de siete asociaciones

Barri Cívic de Santa Catalina calificó ayer de «plantón» la ausencia prevista del alcalde de Palma, José Hila, en la reunión que se celebrará hoy en Cort entre representantes de cuatro concejalías y diversas asociaciones vecinales de Ciutat (entre ellas Barri Cívic) para tratar los problemas que el ocio y el incivismo están provocando en diferentes barrios de la ciudad.

«Todo indica que el alcalde Hila nos dará plantón. Así nos demuestra una vez más cuál es el respeto que nos tiene a los ciudadanos», escribieron desde la asociación Barri Cívic de Santa Catalina en su cuenta de Twitter.

Idò no, tot indica que el batle @hila ens donarà "plantón" el dia 9. Així ens demostra una vegada més quin és el respecte que ens té als ciutadans. @ajuntpalma @PSOEPalma pic.twitter.com/65GVxX7YmU — Associació Veïns Barri Cívic de Santa Catalina (@VeinsBarri) 7 de junio de 2022

Desde el ayuntamiento señalaron que esta reunión «nunca ha sido con el alcalde porque no se pidió nunca explícitamente que fuera con él o que él estuviera». Según Cort, el alcalde aceptó a principios del año pasado la propuesta de la Federació de Veïns de crear una Mesa de Pacificación de los Barrios con el fin de posibilitar la compatibilidad del ocio con la vida y el derecho al descanso de los vecinos de los barrios residenciales de Palma.

«El alcalde dijo que sí a esta mesa y aseguró que convocaría a las distintas áreas implicadas en esta cuestión, como son Gobierno Interior, Sanidad, Modelo de Ciudad y Policía Local», explican fuentes municipales, «y en efecto en la reunión estarán los regidores de estas áreas y otros representantes, pero el alcalde no tenía que estar en ningún momento».

Desde la Federació d’Associacions de Veïns de Palma explicaron que solicitaron a Cort la constitución de la citada Mesa, «donde queremos que se sienten todos los servicios implicados en este tema, como son Gobierno Interior, Licencia de Actividades, Sanidad, Hacienda y Policía Local, todos ellos bajo la coordinación de la alcaldía», señaló la presidenta de la entidad, Maribel Alcázar. «Que esté presente o no el alcalde en la reunión no es una pieza esencial porque no tiene una función ejecutiva en estas cuestiones y los otros departamentos sí. Es cierto que no pedimos de forma específica que estuviera el alcalde. Que él esté finalmente o no en la reunión es al final decisión suya», comenta Alcázar.

«Lo importante es poder coordinador todos estos departamentos y que se pongan soluciones a los problemas. Esperamos salir con algo concreto y real de este encuentro. Lo que está sucediendo en Palma es una situación objetiva grave, no es una pataleta y lo que no puede haber es una dejación de funciones de Cort», sostiene la presidenta de la Federació, quien explica que otras asociaciones vecinales de Palma han pedido formar parte de la Mesa.

En la reunión de hoy la Federació presentará un censo de establecimientos problemáticos en la ciudad, «que será abierto y estará en constante actualización», detalla la presidenta de la entidad.

«Reconocemos y valoramos positivamente las intervenciones y acciones policiales llevadas a cabo las últimas semanas, pero proponemos otras medidas importantes que es necesario tomar de forma paralela para ir a la raíz del problema», indica.