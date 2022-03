El recién estrenado coloso de la naviera Royal Caribbean, botado con el nombre de Wonder of the Seas como el nuevo crucero turístico más grande del mundo, recalará en el puerto de Palma el próximo 9 de mayo, según informa la compañía. Será durante su primer trayecto por el Mediterráneo, un recorrido que la naviera ha programado hasta octubre y que empezará día 8 de mayo en Barcelona, continuará un día después en Mallorca, seguirá en Marsella, Florencia, Roma y Nápoles y terminará en Barcelona siete días después.

A bordo del Wonder of the Seas todo es superlativo. El buque, que fue construido en los astilleros franceses de Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire. posee una eslora de 362 metros, una manga de 62 y un peso bruto de de 236.857 toneladas. Cuenta con 17 cubiertas de las cuales once están equipadas con cabinas. Y puede alojar a un máximo de 6.988 pasajeros y a una tripulación de 2.300 personas.

El buque también quiere liderar la oferta de ocio y entretenimiento en el mar. The Ultimate Abyss es el nombre del tobogán más alto en el mar que el crucero equipa, así como una tirolina de diez metros de altura, un simulador de surf, rocódromos para practicar la escalada y variadas atracciones para el público infantil. Además, en las cubiertas del buque se han sembrado más de 20.000 plantas reales en un espacio que la naviera considera su particular Central Park, oferta que complementa con 20 restaurantes y bares y hasta ocho comunidades de convivencia dentro del buque.

El nivel de equipamiento de las suites y camarotes de lujo del barco también se sale de lo común. Así, por ejemplo, la flamante Suite Neighborhood, en lo alto de la ubicación más privilegiada del barco, cuenta con una zona de cubierta exclusiva de uso particular, una piscina transparente con servicio de bar y el acceso a un restaurante especial para los alojamientos de cinco estrellas.

En sus recorridos por el Mediterráneo a bordo de Wonder of the Seas, Royal Caribbean cuida especialmente sus puertos de destino, detallando a los pasajeros todos los atractivos de Mallorca, desde recorridos por la ciudad de Palma, hasta las playas, los principales monumentos, la gastronomía y el comercio.

Al finalizar la termporada, el 30 de octubre el Wonder of the Seas ofrece un crucero trasatlántico de 15 días que también recalará en Mallorca, con inicio en Barcelona el 30 de octubre y escalas en Palma, Valencia, Cartagena, Málaga, Nassau y Orlando.

El pasado fin de semana el buque partió de Florida en su viaje inaugural por aguas del Caribe. En mayo pondrá rumbo a Palma y a las aguas del Mediterráneo. El barco ha relegado al Harmony of the Seas, de 361,8 metros de la misma naviera, como el crucero más grande del mundo, con una distancia de proa a popa de 362 metros.