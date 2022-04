Los consignatarios: "Se están poniendo puertas al mar" en Palma

Un crucero, aclara Enrique Oliver, secretario de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam) y quien representa a los consignatarios, se considera como tal a partir de «500 camas». Por tanto, el «acuerdo de voluntades» entre el sector y el Govern ya se está cumpliendo. Oliver asegura que para 2023 está rigiendo «a rajatabla» ese convenio y no se hace ninguna reserva por encima de los tres cruceros diarios. En ese sentido, lamenta que «lógicamente» su actividad se ve perjudicada porque «se están poniendo puertas al mar».

Desde la industria de los cruceros, una de las más golpeadas por la crisis sanitaria al prohibirse los cruceros al inicio de la pandemia y ser una de las últimas en retomar su actividad, se prevé que este año se podrían volver a alcanzare niveles cercanos a los de 2019, según su patronal, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). El volumen de escalas se movería próximo al operado antes de la pandemia.

Mientras tanto, en el puerto de Palma se limitan las llegadas de grandes buques durante cinco años, con la regla general de tres cruceros por jornada. «Se están poniendo puertas la mar. ¿Qué pasaría si se limitaran los vuelos en el aeropuerto», cuestiona Oliver.

«Se está cumpliendo a rajatabla» el acuerdo, asegura el secretario de Apeam, aunque en portsdebalears.com, la web de la Autoritat Portuària, se refleje, días en los que estén previstas más escalas de las supuestamente permitidas. Por ejemplo, el 3 de mayo, según el acuerdo, pueden coincidir hasta cuatro cruceros en el puerto de Palma (al ser uno de los dieciocho días de excepción), la web refleja cinco. Enrique Oliver repasa las capacidades de los buques. No hay duda, se cumple.

«No son bienvenidos»

Ya es un hecho que para 2023 se están perdiendo escalas, otras se han modificado: «Estamos diciendo a los cruceros que no son bienvenidos y los itinerarios son muy difíciles de combinar», afirma Oliver. Las compañías ya los tenían predeterminados, al igual que sus puertos base, y «ahora les decimos que tienen que adaptarse» a la regulación. Por contraposición, Málaga y Cartagena celebraban el jueves que «tenían cuatro cruceros» y tratan de atraer más. Ante las críticas contra el sector defiende que son buques «eco-friendly y contaminan menos que un hotel o el emisario» de la depuradora de Palma.

El recién estrenado coloso de Royal Caribbean Wonder of the Seas, el nuevo crucero más grande del mundo (6.968 pasajeros), recalará en el puerto de Palma el 9 de mayo, en su primer trayecto por el Mediterráneo en un recorrido programado hasta octubre: Barcelona, ‘Ciutat’, Marsella, Florencia, Roma y Nápoles y termina en Barcelona siete días después.

ESCALAS: HASTA FINAL DE MAYO SE PEVÉN 82, CON DÍAS EN LOS QUE COINCIDIRÁN HASTA CINCO BUQUES Según la previsión de tráfico de la Autoritat Portuària (APB), que permite ver en su web las escalas hasta el 31 de mayo, al puerto de Palma llegarán 82 buques de cruceros: 18 hasta el 30 de abril y 64 el mes que viene. Hay días, de acuerdo a su calendario, en el que coinciden cuatro cruceros y otros cinco, pero la APB no distingue la capacidad de los buques. La portavoz de la Plataforma Sí als Creuers, Álex Fraile, que es guía turística, arguye que hay cruceristas que «no tocan Palma, y pone de ejemplo las excursiones que tiene programadas para hoy. «Son de un velero de lujo, con ocho o diez personas» y llegan cruceros «bastante vacíos». De enero a marzo los puertos de Balears acogieron 70.755 cruceristas, según publicó ayer Puertos del Estado.