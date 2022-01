Una moción de Més per Palma y de Podemos, que exigía al Estado que permit ala vuelta del rapero Valtònyc, apoyar a los artistas condenados por sus letras en favor de la libertad de expresión y eliminar la protección constitucional al Rey, ha sido rechazada hoy en el pleno de Cort. El motivo es que en los puntos fundamentales el Pacto de izquierdas del ayuntamiento de Palma se divisió y los socialistas se abstuvieron propiciando el rechazo de la moción.

Francisco Ducrós, portavoz socialista explicó que "consideramos que no hay una persecución contra artistas, ya que ha habido casos que han sido absueltos y por ello no hemos votado a favor de este punto a la moción". Ducrós añadió: "De igual modo nuestra postura es que el jefe del Estado, sea un presidente o un Rey, debe estar protegido. Sí que hemos votado a favor a pedir la modificación de algunos artículos del Código Penal para reducir las penas". Es el caso de injurias a la Corona.

No obstante, la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y edil de Més per Palma, Neus Truyol arremetió contra los socialistas: "Lamentamos que el PSOE no apoye esta moción, pero no nos sorprende que los socialistas quieran seguir blindando la institución monárquica y ya les quede poco de monárquicos. Somos el único Estado de Europa que tiene este tipo de legislación que atenta contra la libertad de expresión".

PP, Vox y Ciudadanos cargaron contra Més y Podemos por presentar esta moción para defender a "un condenado y prófugo".