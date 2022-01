Menos mal que existe fotografía digital, en analógico estaría arruinado por torpe. De cada 100 fotos que hago, acabo borrando unas 90. Algunas por movidas o desenfocadas, otras por simplemente malas. Cinco o seis me gustan a la primera, y siempre quedan un par que me hacen dudar. No sé si valen la pena o solo me hacen gracia a mí.