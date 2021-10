El alcalde de Palma, José Hila, ha respondido esta mañana a las reivindicaciones de la plataforma Recuperam Palma, que ha sembrado de carteles la zona del centro de la ciudad que el proyecto Palma Camina va a convertir en Zona de Aparcamiento Restringido a Residentes (ZAR), que se delimita con el color naranja, que alrededor de estas calles del centro de la ciudad "hay suficientes estacionamientos subterráneos como para que los clientes de los comercios puedan estacionar en ellos en lugar en en superficie en la actual zona ORA".

Además, la primera autoridad municipal ha recordado que el precio para estacionar en zona ORA "es similar al de los estacionamientos subterráneos", por lo que los clientes de los comercios que se vean afectados por la nueva delimitación que impide estacionar en superficie, aunque permite circular no se verán especialmente perjudicados. Además, ha recordado que el Ayuntamiento, tal como ya ha trasladado a los comerciantes, está dispuesto a pactar con ellos un sistema de bonos para sus clientes en los estacionamientos subterráneos gestionados por la SMAP.

En relación a las alternativas que reclaman los integrantes de la plataforma, el alcalde ha recordado que desde hace un mes se ha implantado la gratuidad de la línea dos del centro histórico, que se ha abierto el estacionamiento disuasorio de Son Moix, que está conectado con la línea 8 de la EMT, que es una de las que tienen mayor frecuencia, que se ha renovado la flota de la EMT con cien nuevos buses y que a partir del próximo año prácticamente se duplicarán las estaciones del servicio de bicipalma.

Ha recordado además que en estos momentos "dos tercios del centro de la ciudad" ya son zona Acire y que ahora solo se plantea la prohibición de aparcar, no de circular, en el resto del tercio de la ciudad, exceptuando la calle Bonaire y adyacentes en la que se prevé la ampliación de la Zona Acire de Sant Jaume.

El alcalde ha recordado asimismo que en todas las zonas Acire del centro de la ciudad "hay comercios" y que todas las calles peatonales "todas, funcionan muy bien peatonalmente". Además, ha insistido en que la delimitación de una zona libre de emisiones, como la que se plantea en el centro de la ciudad cuando todo el tráfico esté restringido de Avenidas hacia adentro, se debe hacer por Ley, ya que todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deben disponer de una zona de bajas emisiones en 2023".

En el mismo sentido se ha pronunciado el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alberto Jarabo, en la comisión del Pleno celebrada esta mañana quien, a raíz de una propuesta de Ciudadanos", ha manifestado que en la reunión prevista con los integrantes de la plataforma Recuperem Palma espera que se puedan "acercar posturas", aunque ha advertido que "consensuar no significa dar marcha atrás" en las políticas de Movilidad que, además, están relacionadas con la necesidad de rebajar las emisiones. Asimismo, ha recordado al concejal del PP Julio Martínez, quien reclamaba la libertad para la implantación de grandes superficies comerciales que "no hay libertad si no se puede competir en igualdad de condiciones y el pequeño comercio, no puede hacerlo, por ejemplo, con compañías como Amazon".