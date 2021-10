Vecinos y restauradores apoyan la limitación de bares del Plan General

Por su parte, si bien Arca no la rechaza, la portavoz de la entidad conservacionista, Àngels Fermoselle, considera que «no es la panacea». En su opinión, es una medida que «está bien para evitar las concentraciones», aunque en determinados lugares se debería ser más restrictivo y no permitir ningún local, como es el caso de la primera línea del paseo del Molinar, o en barriadas en las que predominan las plantas bajas. Por ello, Fermoselle considera que en este caso el «café para todos» no es bueno, sino que se debe afinar más en las restricciones.

El portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, opina de forma similar sobre esta cuestión considerando que «en determinados lugares puede tener cierta lógica» aunque en otros, como en el paseo Mallorca, por ejemplo, «no tiene sentido».

El presidente de la patronal de restauración, Alfonso Robledo, manifestó que, en principio, están de acuerdo con la medida, aunque siempre y cuando no afecte a los locales ya establecidos en la zona ni a los futuros traspasos. Igualmente, para Robledo, se debe incentivar al pequeño comercio, con el fin de que las tiendas se mantengan en las calles de la ciudad, porque «para darles vida no basta con limitar a los bares».

Para la presidenta de la Federació de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, cuyo representante en la gerencia de Urbanismo celebrada ayer votó a favor de la nueva propuesta de Plan General, pendiente de la posibilidad de presentar alegaciones, considera que la limitación de bares y locales de ocio en las calles de toda la ciudad «es una medida totalmente necesaria», aunque insuficiente.

En opinión de Alcázar también se tienen que tener en cuenta los horarios de los establecimientos y la tipología del espacio, con el fin de garantizar el derecho al descanso de los vecinos en los barrios residenciales.

Aprobada en gerencia la propuesta sin ningún voto en contra

El nuevo Plan General superó ayer su primer trámite. La gerencia de Urbanismo aprobó la propuesta presentada por el equipo de gobierno sin ningún voto en contra. Los tres partidos de la oposición (PP, Vox y Cs) se abstuvieron a la espera de la votación en el pleno. El representante del PP, Julio Martínez, avanzó que seguramente no lo apoyarán puesto que «genera muchas dudas y no da respuesta a las necesidades de la ciudad en relación a la mejora de la oferta del acceso a la vivienda por la reducción del suelo urbanizable. Eva Pomar, de Ciudadanos, anunció que va a presentar alegaciones con el fin de que no se apruebe «un plan ideológico». Criticó el estudio de mercado porque «es escueto» y las propuesta de movilidad por presentarse sin tener el nuevo Plan de Movilidad Urbana aprobado.