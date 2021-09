El ayuntamiento de Palma mantendrá la exención del pago de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas por parte de establecimientos de restauración hasta el próximo 31 de diciembre.

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y portavoz del equipo de gobierno municipal, Alberto Jarabo, confirmó ayer esta medida al término de la junta de gobierno celebrada como cada miércoles, y anunció que en el próximo pleno municipal se aprobará una propuesta en este sentido ya que la actual exención del pago de esta tasa finaliza este mismo mes.

Por contra, reiteró que, a partir del próximo día 30 de septiembre, tal como ya se ha anunciado reiteradamente en los últimos meses, se va a poner fin a la posibilidad de ocupar con mesas y sillas los espacios reservados al estacionamiento de vehículos situados frente a los establecimientos.

Los locales que el día 1 de octubre aún ocupen el aparcamiento con algún elemento de la terraza como pueden ser tarimas, macetas u otros podrán ser multados por parte de la Policía Local, con sanciones que pueden oscilar entre los 750 y 1.500 euros.

También rechazó la posibilidad de que esta medida pueda mantenerse en determinados barrios de la ciudad, puesto que la aprobación de esta zonificación requeriría un proceso de tramitación mucho más largo que la aprobación de un decreto, que la haría inviable.

Jarabo recordó que la gratuidad de las terrazas es «un compromiso adquirido» por el equipo con el sector de la restauración que se va a mantener, aunque manifestó que va a ser muy difícil que se prorrogue más allá del próximo 31 de diciembre. Al menos es una cuestión que desde su departamento no se ha planteado al área de Hacienda y solo se volvería a poner sobre la mesa si la situación de la pandemia impidiera de nuevo la ocupación de los interiores de los locales.

El teniente de alcalde recordó asimismo que esta medida «extraordinaria» ha supuesto que las arcas municipales dejen de ingresar aproximadamente 1,4 millones de euros a lo largo de este año, cifra a la que hay que añadir otros 700.000 euros correspondientes a la exención de la tasa a lo largo de buena parte del año pasado, sin contar la cantidad que no se ha recaudado de la ORA de los estacionamientos ocupados por terrazas.

Jarabo afirma que hay acuerdo contra la ampliación del aeropuerto

El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y portavoz del equipo de gobierno de Cort, Alberto Jarabo, manifestó ayer que si bien en la junta de gobierno del miércoles no se había tratado específicamente sobre la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, el tripartito de Cort ya tiene «prácticamente cerrada» una proposición que se llevará el pleno de este mes de forma conjunta entre los grupos del PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma, en la que se rechazaría la ampliación de las instalaciones aeroportuarias. La existencia de este acuerdo, no obstante, fue desmentida por el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, quien ayer manifestó desconocer la propuesta y remarcó que hoy finaliza el plazo para presentar proposiciones de urgencia al pleno.