La asociación de vecinos de Son Fuster Nou-Ses Palmeres ha reclamado, en la última reunión del consejo territorial del distrito de Llevant al que pertenece, la ejecución del Plan Especial de la denominada colonia militar de Son Rutlan. Desde esta asociación vecinal recuerdan que en 2010 se firmó un convenio entre el ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Palma en relación a esta colonia. En el desarrollo de este convenio, en 2014 se aprobó por la gerencia de Urbanismo de Cort su Plan Especial. No obstante, transcurridos siete años, este instrumento urbanístico «está aún sin ejecutar», lo que implica, entre otras cuestiones, que la anchura de la calle Aragó en el tramo situado entre el camino de Can Mallol y la calle Carmen Martínez Gaite sigue siendo estrecha, con solo dos carriles de circulación por sentido. Además, no se han eliminado los muros que cierran la calle Son Rullan A, reiteradamente solicitado por los vecinos y que permitiría un mejor acceso al centro de salud.