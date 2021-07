Vecinos de Santa Catalina han colgado pancartas en sus balcones y terrazas pidiendo «Silencio, respeto y civismo». Se trata de una campaña de concienciación contra el actual modelo de ocio y masificación de terrazas en la vía pública.

La iniciativa ha surgido de un grupo de vecinos de la Associació Barri Cívic de Santa Catalina, que desde hace años denuncia las molestias que soportan en su zona debido a la actividad de los numerosos locales que hay y a la afluencia de gente,

«Los carteles van más allá de la protesta por la situación infame de ruidos múltiples, suciedad y conductas incívicas. Con este gesto se quiere crear conciencia en los ciudadanos que visiten el barrio. Alertar una vez más a los responsables políticos de que no vamos bien permitiendo tendencias que van en contra de la salud pública y costará mucho revertir», han informado desde Barri Civic.

Esta asociación considera que el modelo de ocio actual no es sostenible no salvará la economía balear, sino al contrario «está creando las condiciones de dependencia insostenibles», cuyas consecuencias, advierten en su comunicado, «las pagamos todos en impuestos: más hospitalización, más policía, más servicio de limpieza, más cansancio de la ciudadanía por no poder descansar».

Las familias que han colgado los carteles piden la solidaridad de otras asociaciones, colegios profesionales, defensores de la ciudadanía y del menor, jóvenes, y demás colectivos para que «hagan saber que este modelo de ocio de masificación de terrazas, alcohol, sobreocupación del espacio público, ruidos continuos... no es compatible con la salud pública y que se tiene que cambiar».