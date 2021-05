La madre de Truyol manda en Més per Mallorca

Caimari fue elegida secretaria de Acción Política y Comunicación de Més Estimam Palma el pasado mes de diciembre. Joan Pau Jordà era el secretario de Organización y Finanzas y estaba liberado para trabajar en el partido cobrando un sueldo de la formación. Jordà dejó el puesto hace unas pocas semanas y la propuesta que hay sobre la mesa es que la madre Neus Truyol sea la elegida para que ocupe el puesto de liberada del partido que ha dejado Joan Pau Jordà.

De hecho, Teresa Caimari ya ejerce desde hace semanas como coordinadora de la agenda del partido en la capital. No obstante, desde el grupo municipal de Més per Palma aseguraron que no cobra ningún sueldo, pese a ya tener todo el mando. Según fuentes de Més, la propuesta de Caimari para que sea la persona liberada del partido está sobre la mesa. La duda es si cobrará como hacía Jordà o su labor será altruista.

Las mismas fuentes de Més per Mallorca advierten de que en las últimas semanas, desde que organiza la agenda Teresa Caimari, su hija ha cogida más protagonismo en las visitas a barriadas o presencias en actos. Ello lo achacan a que Neus Truyol ya ha puesto la velocidad de crucero para ganar las primarias de después del verano y ser candidata a Cort en 2023.