Tres excompañeros de armas de Fulgencio Coll critican que el concejal de Vox aliente "el ruido de sables"

Tres compañeros de armas del general retirado Fulgencio Coll Bucher, actual concejal de Vox en el Ayuntamiento de Palma tras haber dejado la portavocía de este partido en manos de Sandra Barceló, han criticado que el que fuera Jefe del Estado Mayor del Ejército aliente desde la prensa "el ruido de sables".

En una carta abierta dirigida al exgeneral aparecida en eldiario.es consideran que su última propuesta publicada en un artículo en el diario ABC en la que propone como "la única solución posible para salir de este callejón sin salida es desechar democráticamente a este mal gobierno, que a veces se asemeja más a una banda que a un gobierno democrático, y situar a un auténtico líder arropado de los mejores a través de los partidos constitucionalistas", es "insconstitucional, contraria al Estado de Derecho y no democrática".

Los coroneles retirados Manuel Herrero Batalla, José Luis Díez Gimbernat y Antonio Miralles Cañellas, autores de la misiva afirman que Coll Bucher considera que la moción de censura no es el medio democrático a emplear "y resulta que es el único que contempla la Constitución para derribar a un gobieno e investir a otro presidente". Recuerdan que "en esta moción deberían participar todos los partidos legales, u no una selección arbitraria al gusto de algunos".

También constatan que el ahora concejal de Vox en Cort, no considera las elecciones generales como un medio democrático "ya que cuestiona el resultado de las últimas habidas que dieron como resultado la investidura de Pedro Sánchez". Por ello, indican que "su" democracia está por encima de la Constitución española, "en semajanza a lo que piensan los políticos independentistas catalanes que consideran que "su" referéndum de autodeterminación es el único medio democrático aunque lo sea en contra de la Constitución en la que no tiene cabida el convocarlo como no sea con una previa reforma constitucional que lo permita".

Los excoroneles recuerdan que con anterioridad Coll Bucher, en diciembre del año pasado Coll Bucher ya había publicado un artículo en el diario El Mundo de Baleares en el que consideraba "mediante una serie de análisis y juicios de valor propios, aunque próximos a la ultraderecha de Vox" que Pedro Sánchez, en visperas de la formación del nuevo gobierno, en aplicación del artículo 102 de la constitución, "incriminado y enjuiciado por el Tribunal Supremo, por delitos contra la Seguridad Nacional". Otra propuesta que, a juicio de los tres coroneles que firman la carta, también es inconstitucional.

Además, consideran que, si bien Coll Buncher escribe sus artículos a título personal, "cabe preguntarse que si Vox no lo ha desautorizado es porque está de acuerdo con lo que dice en ellos".

Lamentan asimismo que Coll "se aproveche del prestigio y del cariño que entre los militares se ha ganado el general por su talante y valía profesional y humana, demostrados a lo largo de su carrera profesional, para crear el caldo de cultivo entre el elenco militar proclive a tomar las medidas que, sin concretarlas, consigan derribar al gobierno existente". En este sentido, recuerdan que, para ello, "los únicos medios constitucionales están, en lo que se refiere al poder legislativo, en exclusiva a cargo del Congreso de los Diputados, institución del Estado en donde se llevan a cabo las mociones de censura". Y, en lo que respecta al poder judicial, "está, también en exclusiva en los distintos Tribunales de Justicia mediante los procedimientos establecidos al efecto".