Rechazan las propuestas para la nueva ordenanza de tenencia de animales

El partido animalista que dirige el activista Guillermo Amengual, Progreso en Verde, ha calificado de "despropósito" las propuestas que baraja el concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Ramón Perpinyà, para incorporar a la nueva ordenanza municipal de tenencia de animales.

De esta forma, Amengual rechaza que las mascotas solo puedan ser acogidas por asociaciones y no por particulares, "excusándose en una ley estatal y autonómica que no existe". Tampoco está de acuerdo en que se introduzcan los análisis de ADN de las heces de los animales para, de esta forma, localizar al propietario del perro que ha depositado sus necesidades en la vía pública y multarlo. Afirma que se trata de una medida "que no es eficaz". Progreso en Verde califica asimismo de "inhumano" al ayuntamiento de Palma por no permitir que los voluntarios saquen de sus jaulas a los perros de Son Reus desde que entró en vigor el estado de alarma.