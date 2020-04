La nueva ordenanza de tenencia de animales regulará la acogida por parte de entidades

La nueva ordenanza municipal de tenencia de animales regulará la acogida temporal de perros. No obstante, tal como ha manifestado el concejal de Bienestar Animal del ayuntamiento de Palma, Ramón Perpinyà, por el momento, y hasta que no se cambie la legislación estatal y autonómica en la materia, solo podrán acoger mascotas las entidades legalmente reconocidas y que cumplan unas determinadas condiciones y no los particulares, como piden insistentemente algunas asociaciones animalistas.

La redacción de una nueva ordenanza municipal que regule la tenencia de animales de compañía es una asignatura pendiente desde el pasado mandato, cuando se estuvo a punto de aprobar una la modificación de la actual normativa, aunque finalmente se dejó en suspenso debido a la polémica generada por la limitación que se establecía en cuanto al número de perros (un máximo de tres) que se podía tener en una vivienda.

El confinamiento debido a la pandemia provocada por al expansión del coronavirus ha paralizado la redacción de la nueva norma, aunque, según Perpinyà, se partirá del borrador distribuido en el pasado mandato cambiando los aspectos más polémicos, por lo que, casi con toda probabilidad, de procederá a la supresión del límite de mascotas por domicilio, aunque se garantizará en todo momento que los animales estén en buenas condiciones.

En relación a la posibilidad de introducir la acogida temporal por parte de particulares, Perpinyà manifestó que en estos momentos no es posible puesto que ni la ley estatal ni la autonómica lo permiten.

De todas formas, para este responsable municipal, si la acogida se plantea para que determinados perros de las razas consideradas potencialmente peligrosas deban estar menos tiempo en Son Reus cuando sus amos renuncien a ellos o son abandonados, no es la solución más adecuada. Considera que es más apropiado rebajar las tasas para la adopción de una de estas mascotas, y acelerar en lo posible los trámites.



ADN

Otro de los aspectos que puede incorporar la nueva norma consiste en la posibilidad de introducir el análisis del ADN de las heces de los animales con el fin de identificar de esta manera a sus propietarios y multarlos. Se trata de una petición que fue realizada en el pasado mandato por el grupo municipal de Ciudadanos y que fue rechazada por los anteriores responsables de la concejalía de Medio Ambiente y Bienestar Animal debido a su elevado coste. Legalmente la introducción de estos análisis no supone ningún impedimento. De hecho, algunos ayuntamientos ya los han incorporado, y los 50 euros que puede costar cada análisis se pueden recuperar con los 300 de multa.