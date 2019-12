Vivas: "Pongo el corazón por delante del cargo y les mantengo la subvención"

La concejala de Justicia Social, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Palma, Sonia Vivas, ha rectificado y esta mañana en una carta difundida por los medios sociales afirma que ha decidido mantener la subvención al Grupo Esspiral, responsable de la polémica campaña contra el lenguaje racista que, en uno de sus mensajes, parece que induce al pago en B.



Vivas explica en su misiva que, "después de la grave campaña de acoso y derribo a la entidad Esspiral en redes sociales por lo que ha sido un error no intencional, y tras reunirme con ellos y ver que son personas implicadas en la lucha anti racista y sensibilizadas en una problemática social grave, he decidido mantenerles la subvención".



La concejala continúa afirmando que "las cosas no salen siempre bien a la primera y confío en que harán otra campaña distinta, esta vez adecuada, de calado social y transformadora para lograr romper los estereotipos que sostienen el racismo y la xenofobia en el lenguaje, como era su intención".





Con la calma y tras reposar lo sucedido decido dar una segunda oportunidad y poner el corazón por delante del cargo. pic.twitter.com/70nxdAqayv — Vivas (@SoniaVivasRive3) December 6, 2019

Considera que ha defender "a las". Por esta razón ha decidido, atribuyéndose funciones que no le corresponden como concejala, "poner el corazón por delante del cargo y permitir que sigan trabajando y accediendo con normalidad a la línea de subvenciones del Ayuntamiento".La concejala deafirma asimismo en su misiva que "entre todos los activistas y yo, sino darles la oportunidad de rectificar y hacer que sigan trabajando y aportando su grano de arena para luchar contra el racismo en estos momentos en los que la xenofobia y el odio al diferente se están normalizando".Por ello, manifiesta que "a partir del lunes" se reunirá con su equipo y la entidad, con el fin de tratar esta cuestión.Desde el primer momento en que saltó a las redes sociales la polémica por el primero de los seis mensajes incluidos en la campaña, el Ayuntamiento informó de que la suspendía y procedía a retirar la subvención de 2.796 euros concedida al Grupo Esspiral, así como el primer pago de 1.418 euros.Con posterioridad Vivas firmó que la propuesta de este grupo había pasado todos los controles municipales , aunque ella asumía "toda la responsabilidad política" al tiempo que, en, afirmaba que "a partir de ahora ellade toda la concejalía".El alcalde, J, por su parte, tras aceptar que lo ocurrido había sido "un error" por el que "" manifestó que ha habido "un fallo en los controles", por lo que estos "se deben reforzar".