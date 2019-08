Més per Palma no contempla prescindir de Neus Truyol y Cort apoya su gestión

Més per Palma no contempla pedir la renuncia de Neus Truyol, actual concejala de Urbanismo e investigada por un posible delito medioambiental durante su etapa como presidenta de Emaya por los vertidos en el mar. El partido asegura que la número dos de la formación en Ciutat no está obligada a dimitir ya que no ha sido imputada por corrupción.

El artículo 15 del código ético de Més establece que los cargos de su formación que estén imputados por corrupción o por algún otro delito que vaya contra el ideario de la organización habrán de poner su cargo a disposición de Més. Sin emabrgo, fuentes de Més per Palma alegaron ayer que no se dan estas circunstancias, por lo que no se aplicaría este código ético.

Truyol ha sido citada como investigada dentro de las pesquisas judiciales que se están realizando tras una denuncia por los vertidos de aguas residuales en la bahía, interpuesta por el abogado Santiago Fiol. La pasada semana, agentes del Seprona inspeccionaron la sede de Emaya y se incautaron del ordenador y teléfono móvil de Imma Mayol, ex gerente de la empresa.

La investigación está bajo secreto de sumario, pero ha trascendido que son varios los altos cargos de Emaya investigados, entre ellos Truyol y Mayol.



La oposición pide explicaciones



Vox y PP han exigido a Més que aplique el código ético con la actual concejala de Urbanismo. "Aquí no valen excusas de si Truyol ha sido imputada por corrupción política o no. Si entienden que una acusación de malversación de fondos públicos no es corrupción, en Més tienen un serio problema. O no se enteran de nada o no se quieren enterar", ha matizado Fulgencio Coll, portavoz de Vox.

Por su parte, el PP también ha exigido al alcalde de Palma, José Hila, que "rompa su silencio" y aclare el futuro de la regidora. La portavoz del PP en Palma, Mercedes Celeste, ha avanzado que pedirán una reunión con el alcalde para exigirle "explicaciones públicas" sobre esta "crisis de calado".

El Ayuntamiento ha manifestado a través de un comunicado su "máximo apoyo a la gestión que se llevó a cabo en Emaya durante el anterior mandato la entonces responsable de la empresa", Neus Truyol. Cort se compromete a facilitar toda la información en cuanto se levante el secreto de sumario de esta causa.