La nueva colocación de los contenedores de basura "indigna" en Son Espanyol

Los vecinos del barrio de Son Espanyol están "indignados" con Emaya por el cambio de ubicación de contenedores que han colocado en el camí de Canet, Ca'n Manuel Ullastre y Camí de la Real a más de 400 metros de las casas "cuando según la normativa, se ha de situar a un máximo de 150 metros", indica Jaume Durán, portavoz de la asociación de vecinos de esta zona situada cerca del Parc Bit.

La nueva colocación de los contenedores de basura "es nefasta, sobre todo, para las personas mayores", incide.

Este no es el único agravio que manifiestan los residentes en Son Espanyol ya que le afean a Toni Noguera "el no haber cumplido, en dos años, resolver los problemas que tenemos por no contar con alcantarillado". La asociación lleva años reclamando que la zona sea tratata como cualquier urbanización puesto que se trata de un asentamiento urbano descrito a mediados del siglo XIX.

A ello, añadir que pagan la contribución urbana de ahí que quieran ser tratados como zona consolidada de Palma.