Las ayudas de Cort al alquiler se amplían a toda la población

Las subvenciones al alquiler otorgadas por Cort se amplían a toda la población. Hasta ahora iban destinadas a los jóvenes, pero la junta de gobierno aprobó ayer la nueva convocatoria, que contempla sufragar hasta el 40% del coste de un arrendamiento a los residentes empadronados en Palma mayores de 35 años con unos ingresos máximos y siempre que la renta mensual no supere los 900 euros. Los jóvenes podrán seguir optando a una ayuda de hasta el 50% y este porcentaje también se aplicará por primera vez a los mayores de 65 años, tal como establecen las bases de este año, cuya partida económica se extiende a 300.000 euros.

Las bonificaciones concedidas por el área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna se destinan a quienes tengan unos ingresos determinados. Cuando las ganancias provienen de una sola persona, no pueden superar los 15.039 euros anuales; si viven dos personas con ingresos, entre ambos no pueden pasar de los 18.798 euros; y cuando son tres o más inquilinos con ganancias, se suma a dicha cifra 3.759 euros por cada persona extra que resida en el mismo inmueble, según detalló la portavoz del equipo del Pacto, Susanna Moll. Otros requisitos son que no pueden tener ninguna vivienda en propiedad y deben estar empadronados desde hace al menos seis meses.

Las ayudas se pueden solicitar desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio y el periodo subvencionable abarca todo 2019. El consistorio habilitará un punto de información en la Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de la avenida Gabriel Alomar 18, desde las 9 hasta las 13,30 horas, y a través del email ajudeslloguer@palma.cat.