"Hemos hecho lo posible para derribar sa Feixina, pero está en los juzgados"

"Hemos hecho todo lo que se podía hacer con sa Feixina, hasta el concurso de demolición, pero está paralizado en los juzgados". Fue la respuesta ayer del alcalde, Antoni Noguera, al activo vecino de Canamunt Manel Domènech, que en la audiencia ciudadana que organizó el equipo del Pacto le reprochó que el monumento franquista "sigue en pie". También criticó que "partidos que se hacen llamar de izquierdas no están aplicando políticas de izquierdas", a lo que el máximo responsable de Cort le enumeró los proyectos "¿valientes o no?, ¿de izquierdas o no?" impulsados este mandato, como la prohibición del alquiler turístico en pisos –"normativa pionera a nivel mundial"–, "que no haya más hoteles", "que en el Molinar no haya un gran puerto", la protección de ses Fontanelles, salvar Can Tàpera, crear el bosque del Canódromo, etc.

El listado de logros del actual gobierno municipal fue el inicio de la rendición de cuentas que se celebró por la tarde en el teatro Mar i Terra y a la que acudieron un centenar de personas, sobre todo miembros de entidades vecinales y ciudadanas. A continuación, los asistentes realizaron preguntas de todo tipo, desde relacionadas con grandes proyectos hasta las que se referían a pequeños problemas.

Velar por Son Busquets



Entre los primeros, un particular preguntó sobre Son Busquets y la propuesta de Joves Arquitectes de Mallorca (JAM) de preservar las naves existentes en el solar donde el Govern prevé construir más de 800 viviendas públicas. Noguera aseguró que "Cort velará para que la nueva urbanización tenga una buena integración, que sea un buen proyecto y se puedan salvar algunas naves". Sin salir del área urbanística, también se avanzó que, "probablemente en marzo, se aprobará definitivamente el Plan Especial de Protección del Jonquet" y que "esta semana se iniciarán las obras en los espacios públicos de Camp Redó [Corea], que tantos años llevan esperando a que mejoren".

Un proyecto al ralentí



El alcalde reconoció que no han hecho todo lo que querían y lo achacó a "dos cuestiones negativas que han frenado el proyecto municipal" del Pacto: "El caso de corrupción en la Policía Local, que ha afectado a Urbanismo, Movilidad y Contratación, por lo que el Ayuntamiento ha ido lento y con la autoestima baja", y la Ley Montoro, que ha provocado que los consistorios sean "víctimas y hayan tenido que pagar los costes de la crisis, por lo que Cort no ha funcionado como tendría que haberlo hecho", argumentó. Y concluyó su introducción con los logros iniciados este mandato, "que deben tener continuidad".