El bar de Palma con los precios más abusivos llena las redes de quejas e indignación

Ha vuelto a suceder. El bar de Palma con los precios más exorbitados, Eloisa Tapas& Copas, abierto en la Porta Pintada, entre la plaza de España y la calle Sant Miquel, provoca de nuevo una catarata de airadas quejas en las redes por facturas abusivas.

Un ciudadano de Palma, Joan Planes, ha compartido en su cuenta de Facebook la cuenta que tuvo que pagar el pasado 11 de noviembre en el mencionado local por cuatro botellas de Coca Cola, dos cervezas y dos tapas de bravas: 54 euros.

Según la factura que publica, emitida a las 21.04 horas de la mencionada fecha, cada Coca Cola vale en el local 6,50 euros, cada cerveza, 6,50 y la tapa de bravas 7, 50.

"No té nom, no ho vull qualificar. Però perquè la resta de ciutadans no hi caigueu com nosaltres aquí teniu la factura", escribe Joan Planes en su cuenta de Facebook.

El pasado mes de junio el mismo local, Eloisa Tapas&Copas, levantó un gran revuelo en las redes sociales al denunciar una ciudadana que le habían cobrado 15 euros por un zumo de naranja. Y acompañó su queja con la publicación de la factura.

Las quejas se repiten también en el buscador Trivago, donde clientes del local denuncian que pagaron 17,50 euros por una tapa de gambas al ajillo o 9,50 euros por un Irish Coffee. A todos los clientes los altos precios del bar los cogieron totalmente desprevenidos.

En el portal Tryp Advisor las opiniones de quienes han visitados el local son en un 78% pésimas. Y la mayoría de ellas están relacionadas con sus altos precios. "Vergüenza Ajena: 6,50 una cola ¿estamos locos ? Espero cierren pronto. Esta ciudad no necesita mas ladrones", escribió hace cuatro días Angel H.

Por su parte, Andrea Velasco escribió hace una semana: "Ha sido un error sentarnos en este bar, hemos pedido una Coca Cola, una Estrella Damm mediana y un bocadillo de jamón serrano. Nos han traído una jarra de medio litro de Coca Cola de máquina, una jarra de medio litro de cerveza y un bocadillo de jamón y queso. ¡No han dado ni una!".

"Obviamente, pedí que me cambiaran la Coca Cola aguada por una de botella y que nos cambiaran el bocadillo por uno solo de jamón. Por no liarla más, no dijimos nada sobre la cerveza. La sorpresa llegó al pedir la cuenta, costó 21 euros: 6,5 euros la CocaCola, 6'5 euros la cerveza y 8 euros el bocadillo. ¡Un robo! Al reclamar, nos dijeron que la cerveza era de medio litro porque habían juntado dos botellas de Estrella Damm en una jarra y que ese era el precio. En definitiva, un servicio pésimo y unos precios desorbitados".