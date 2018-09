20.09.2018 | 23:54

Hamburguesas para Ca l´Ardiaca manu mielnietzuk

Varios restaurantes donarán sus creaciones a los usuarios del centro de acogida Ca l'Ardiaca. Las hamburgueserías participantes en el Battle of the Burger Mallorca 2018 hicieron entrega ayer tarde de 160 hamburguesas gourmet a los 130 usuarios del centro de acogida que, por su situación social, no pueden acceder normalmente a este tipo de menús.