Vecinos de Cala Major y Sant Agustí se manifestarán contra la tala de pinos en Can Tàpera

Los, la asociación de natación san Agustín, Amigos de La Bonanova y vecinos de Portopí han convocado una

De un lado reclaman un colegio, una guardería, el restablecimiento de la línea 20 por Can Tàpera así como evitar que se talen parte de los pinos de esta finca ya que según los denunciantes existe una promoción de 220 viviendas que "no pueden hacerse al existir una sentencia del Supremo de que no es edificable.

Asimismo denuncian la contaminación que padecen los residentes entre Portopí y Cala Major ya que "para trasladar el fuel de los depósitos de Campsa la temperatura que se genera es de 60 grados. Pedimos soluciones".

Éstas y otras más son las carencias de una zona cuyos vecinos, o al menos, algunos de ellos, incluso han llegado a pensar "pedir pertenecer al ayuntamiento de Calvià".

La manifestación saldrá de la cafetería La terraza en la avenida Joan Miró, 232.