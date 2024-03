Duda carpetovetónica lingüistica

Llevo tres días con semejante duda. Me perturba. No me gusta. Por eso lo expreso aquí. Fue por leer en portada del Diario que «Deniegan la nacionalidad a una extranjera residente en Mallorca que sólo domina el catalán».

Me quedo atónita. En paro mental. Leo toda la información. Actúo con llamada al periódico para ofrecerme como profesora de español a esta señora de origen africano residente desde hace más de quince años en Santa Margarita de Mallorca. «Chapurrea» el español pero no basta. Habla con sus vecinos y lugareños en lengua catalana. Insuficiente ante la Audiencia Nacional por segunda vez.

Ante la duda casi macabra y que temo no resolver, me pregunto si tal denegación es un tanto a favor del idioma español y poca o nula categoría para el catalán aunque sea algo como de ir por casa. El referente actual en Mallorca es casi de pataleta por el sí con camiseta verde, o el no porque da lo mismo sin darle importancia.

-Buenos días. Bon dia. Y no ha pasado nada. Animo a la señora de Santa Margarita a que se prepare con nuevo intento ante la Audiencia Nacional aunque para eso deba leer antes el mismísimo Don Quijote. De Cervantes, claro.