Gracias al ESAD

Tener un diagnóstico médico con nulas perspectivas de recuperación es un duro golpe no solo para el enfermo, sino también para su entorno familiar. No obstante, eso no tiene porqué ser sinónimo de acabar ingresado en un hospital esperando morir.

El ESAD (equipo de soporte de atención domiciliaria) es un grupo de médicos, enfermeros y psicólogos totalmente implicado, sinceramente preocupado y siempre atento a la evolución del paciente y con una empatía absoluta hacia la familia 12 horas al día todos los días del año. En momentos tan difíciles te dan ánimo y seguridad, siempre desde un punto de vista profesional, responsable y realista. Te ayudan a vivir con la enfermedad en casa y a morir con dignidad cuando ya no hay nada que hacer. Te hacen saber que cualquier duda es importante, y siempre que llamas hay una persona al otro lado que conoce tu caso. Jamás tendrás que marcar 1, 2 o 3 para que te atienda alguien. Solicito su nominación para cualquier premio, honor o distinción otorgado por organismos capaces de apreciar la labor ingente de este pequeño equipo que lucha por sobrevivir. Mi agradecimiento más especial para el doctor Llorenç Roig.