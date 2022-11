Impressiona la història de la difunta dra Magdalena Socias, que amb càncer va recaptar diners per a la investigació del seu brillant fill Adrià Cañellas, líder d’una investigació capdavantera sobre càncer de còlon. Una història d’estoïcisme i humanitat: no és el que et passa és com reacciones a allò que et passa.

Fa anys que estic liderant investigacions relacionades amb la restauració de biodiversitat, ecomaterials i impressió 3D, tot relacionat amb mitigació de canvi climàtic. Amb ciència i enginyeria he anat veient quantes opcions seguim tenint, he aconseguit reconeixements, però amb això no n’hi ha prou, les solucions necessiten suport tangible. No crec que la tenacitat personal hagi de ser l’única aliada per poder investigar solucions davant de problemes globals. A 2022 a Espanya les emissions de CO2 van créixer el 10%. Biodiversitat global en reculada, zoonosi propagant virus, contaminació per terra, mar i aire. I si dediquem TOTS els recursos a resoldre problemes? Siguem seriosos i ètics, els investigadors exigim suports directes, no màrqueting o negacionisme climàtic. Consciència climàtica o extinció és molt clar. Potser ens toqui emular Magdalena Socias.