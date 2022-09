L’altre dia esperava que el semàfor de l’Aigua Dolça es posàs vert, quan al moment de posar-s’hi passà un jove amb un patinet elèctric, per darrera, que quasi em va atropellar. Anava en contra direcció a tota velocitat, per damunt la voravia i se n’anà a tota velocitat. Jo li vaig cridar, ell es va girar i s’escapà a tota per la carretera quan ja era mig fosc. No hi havia cap policia. Són moltes les persones que els han passat coses semblants. No hi ha dret que et puguin pegar un mal cop anant per la voravia i que no els passi res; haurien de tenir un permís per poder circular o una assegurança. Fins quan els peatons es veuran exposats a tenir un greu accident ?