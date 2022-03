Empezaré por la conclusión: el uso del carril bici está totalmente desvirtuado.

Como usuario habitual del carril bici, me desplazo casi a diario por él con una bici eléctrica asisitida que alcanza como mucho los 15Km/h, observo especialmente en algunas zonas como por ejemplo, todo el tramo de la fachada marítima, como algunos «irreponsables» transitan con patinetes, bicicetas, etc., a unas velocidades de vértigo poniendo en peligro a niños, familias sean residentes o turistas, o a quien como un servidor hace un uso racional del mismo, un lugar por el cual pasear o desplazarse respetando la velocidad , modos y principios de seguridad básicos.

Pero más grave aún resulta, hace tan sólo unos días me vi implicado en un «accidente» provocado por dos de ellos, la presencia constante de cicilistas «profesionales» que utilizan el carril como si de un velódromo se tratara, circulando a velocidades absolutamente inadecuadas y generando situaciones altamente peligrosas, cuando por donde deberían circular es por las calles o carreteras.

Ni para los unos ni para los otros he observado hasta ahora ningún control por parte de la Policía Local u otro garante, lo que entiendo empieza a ser del todo imprescindible.

O eso, o empezar a instalar radares de limitación de velocidad si no quieren ustedes asumir la responsabilidad del incorrecto uso del citado carril, instalación e iniciativa a mi entender del todo loable, si como decía al principio no se pervierte su uso. ¡Espero que no lo permitan!