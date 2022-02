España insisteix. Valtonyc ha insultat la Corona i obliga a continuar l’astracanda judicial. I no s’arregla tot amb una simple multa? Ens insulten molt més els anti- vacunes, la Ayuso o els embrutadors de carrers i no veiem ni sancions ni judicis per en lloc. Ens insulta molt més la Corona i el seu des- merito o l’actitud de qualque porca formació ultra dretana menyspreant cultures i llengües i no veiem cap ase multat ni tancat. Per que aquesta caparrudesa amb Valtonyc? Si paguessin de la seva butxaca ja ni l’encalçarien. Entre tots paguem aquesta persecució i el fet per nosaltres és mes mal- baratament de doblers públics que muntar referèndums. I més en democràcia.