Salió en la tele un señor bajito criticando a Pedro Sánchez porque no ayudaba al niño de cinco años que tiene que ir al colegio y estudiar en catalán. A mí me escolarizaron sobre el año 50. Mi madre me llevó de la mano al colegio y pasé a las manos de la maestra, me llevó al aula y por el camino me iba hablando un idioma que yo no entendía (chino, japonés, indio…, no sé). Me enteré después que era castellano, que me lo tuve que tragar enterito. Y todo el pueblo hablaba catalán. Nadie del PP me ayudó.

Pedro Bosch Muñoz.Palma.