Senyors: He llegit l’article del senyor Martí Àvila en el Diari de Mallorca d’avui sobre la Setmana dels Barbuts, i m’ha agradat molt, però també m’ha sabut un poc de greu, i m’agradaria que li fessin a saber, si és possible, que entre els sants de la setmana s’ha descuidat de Sant Honorat, dia 16 de gener, abat del Monestir de Lerins, a les Gàl·lies, davant Canes, el segle cinquè, i també barbut com els altres. És el patró d’Algaida i té una capella a mitjan altura de la muntanya de Randa. A Barcelona també té un carrer a prop de la Plaça de Sant Jaume. És un nom poc corrent avui en dia, però tradicional a Mallorca. Jo duc el nom pel meu avi i supòs que, segons el costum de Mallorca, ell també el duia pel seu.

Li facin a sebre per favor que no es descuidi del meu sant patró i dels algaidins, si pot ser. I li diguin que m’agraden els seus articles i especialment el d’avui sobre els barbuts.