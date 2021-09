Els Tribunales de Madrid diuen que el Gobierno no està obligat a complir el REB- insularitat. Fals. La Constitución, la Carta Magna, mòbil o immòbil per segons qui i per segons que, mostra en el preàmbul el principi d’Igualtat. I les illes som desiguals respecte dels continents. Així se compensa Canàries i totes les regions insulars europees, paradisos fiscals o amb preus la meitat que aquí per doble qualitat (Madeira, Açores). Quin tribunals i quins tipus de jutges son? Com volem així fer-nos españoles si ells mateixos ens expulsen. El que ens diuen aquest tribunals és que per la mateixa regla de tres noltros tampoc importa els paguem imposts. Nom som seus.