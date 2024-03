Apestado Aznar

Nada resume mejor el terror político que todavía produce el 11M a la derecha extrema madrileña que las cómicas piruetas de Ayuso y Almeida en los actos del 20º aniversario de la matanza para evitar adjetivar la palabra «terrorismo» con el calificativo «yihadista», evidenciando que el ala dura del PP sigue congelada en el pleistoceno conspiranoico. Dos décadas después, siguen los mismos funambulismos para jugar con la ambigüedad de que no se sabe muy bien quien fue. Por si alguien tenía alguna duda de que este es el auténtico pecado original nunca confesado ni purgado, el lunes el mismísimo Aznar volvió hablar como un ventrílocuo a través de su fundación para decirnos que no tuvo, entonces, «ningún elemento» para descartar que podía ser ETA. Es decir, y aunque parezca un chiste, sigue instalado en las dos célebres líneas de investigación, intentando que la mentira sobreviva con el viejo método de repetirla hasta el infinito. Aznar sabe que el 11M es la criptonita que lo anula, y en lugar de aprovechar la ocasión para retractarse ha preferido huir hacia el futuro con la vergüenza a cuestas. No está solo: 20 años después, y tras el circo grotesco del ácido bórico y la Renault Kangoo con las que empantanó el periodismo y la política españolas durante dos décadas, Pedro J. sigue diciendo que todavía nada está claro sobre la autoría de la matanza. En realidad, toda esta burda construcción, repetida en el tiempo como una patología clínica, quiere esconder que estamos ante una historia tan terrible como fácil de explicar: que el 11M fue consecuencia de que aquella vergonzosa guerra de Irak (justificada con las inexistentes armas de destrucción masiva) puso a España en un punto de mira yihadista preferente, y que las manipulaciones desesperadas después del atentado se debieron a que Aznar sabía perfectamente que la relación causa-efecto entre la guerra y el atentado le costaría la presidencia, como efectivamente así fue. El resto de la historia no es nada más que una de las mayores fábricas de mentiras que se han edificado jamás en ninguna democracia del mundo, con sus correspondientes altavoces mediáticos.

Lo que es verdaderamente inverosímil es que el autor intelectual de aquella estafa monumental, que se dedicó a amedrentar a todos los directores de periódico con la mentira consciente de que había sido ETA, veinte años después no solo no haya pedido perdón, sino que además se dedique a darnos lecciones nasales con el bigotito a cuestas. Que el PP no haya conseguido deshacerse de un facineroso de este calibre, ni de su insoportable mochila del 11M, es lo que mejor explica por qué el partido de Feijóo es incapaz de gobernar con nadie que no sea Vox. Hasta que Aznar no sea un auténtico apestado, y huyan de él todos los líderes de la derecha, el PP no podrá ni ser un partido creíble de centro ni recuperar un relación mínimamente normal con la verdad y por lo tanto con el resto de fuerzas políticas.