Muy True, muy Detective

Como algunas mujeres son de Marte y otras de Venus, me ha encantado la última temporada de True Detective y apuesto a que Margot Robbie se llevará el Oscar a la mejor actriz protagonista por la maravillosa Barbie. Es broma, no la han nominado ni a ella, ni a la directora Greta Gerwig, ni a la película porque una fábula descacharrante sobre el machismo es una bomba nuclear color chicle de fresa que no tiene ni gracia ni recompensa. Ojalá gane Ryan Gosling como actor de reparto, ese Ken aliado: «Cuando descubrí que el patriarcado no iba sobre caballos perdí el interés». Que el filme icono que ha marcado récords de recaudación en taquilla y en tiendas de prendas de vestir fucsias haya sido ninguneado por Hollywood representa una gran noticia, pues significa que no nos soportan cuando nos ponemos divinas. Hay que reivindicar, un año más, el placer de sacar de sus casillas a los señoros por cualquier motivo mientras avanzamos milímetro a milímetro hacia la igualdad total, que no está precisamente cerca. Otro 8M que constata que nos hemos vuelto a quedar cortas, se tercia subir la dosis de feminismo y de sentido del humor.

Como diría Barbie, sé siempre tú misma a menos que puedas ser una Barbie. Sin embargo, se recomienda a las actrices parecer toda la vida la misma muñeca de plástico que no envejece so pena de merecer un repudio planetario. Bien lo sabe Jodie Foster, masacrada por público y crítica por asemejarse a cualquiera de nosotras terrícolas. Era una rubia preciosa y ahora en la cuarta temporada de True Detective, Noche Polar luce arrugas como surcos y va desgreñada. Cosas que pasan cuando vives en Alaska y te quitas el gorro de piel a toda prisa para meterle cuatro tiros al malo de turno. Un horror de serie, llena de mujeres poderosas y hombres muertos y/o mindundis sin peso en la trama. Una desfachatez, mucho mejores la uno, la dos y la tres, con sus sabuesos masculinos a los mandos, sus tensiones sexuales y sin tanta variedad de mujeres de todo color, raza y orientación a ambos lados del revólver. Mujeres que se huelen el sobaco para ver si pueden reciclar la camiseta, echan un polvo rápido antes de seguir con la investigación, tratan mal a sus ayudantes, beben a morro de la botella y no llevan una barra de labios en el bolso porque no llevan bolso. Ni un puñetero vestidito con sandalias de tacón en seis capítulos, y venga anoraks con capucha, esa tipa no se arregla. Demasiado True, para semejante chute de realidad no se derrumba uno en el sofá intentando distraerse de un día de perros. Si ni siquiera salen caballos.