‘La banda de los cinco’ pone a Prohens contra las cuerdas

Sin atender a la mamarrachada de que el tránsfuga Agustín Buades llegara a ser elegido presidente del Parlamento balear, lo que es inconcebible hasta para el ya desquiciado PP de Marga Prohens, lo que toma cuerpo es que la banda de los cinco ha puesto patas arriba la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, que va dejando al Ejecutivo que preside la señora Prohens (es un suponer) en situación casi catatónica; se constata con las sucesivas declaraciones tanto de la presidenta como de la ininteligible Marga Durán, el embajador de Campos Sebastián Sagreras y el carbonizado Antoni Costa (sigue sin querer darse por aludido de que su carrera política acabó cuando contrató a su amigo presunto agresor sexual conociendo la fechoría), que, a diario, aseguran que la crisis es de Vox, se circunscribe a la Cámara legislativa. Tan torpes no pueden ser en el PP para no enterarse de que lo que sucede es impacto directo en la estabilidad del Gabinete, que, ufanos, proclamaron, allá por los inicios del pasado verano, llegaba sin ataduras, sólido. Vamos viendo que, al saltar Vox por los aires, también por el ignoto éter está en trance de descaminarse el Ejecutivo de la señora Prohens, que, al anunciar a Vox que la única solución que contempla es la de que los ocho diputados, los dos de Vox, los cinco tránsfugas y el también tránsfuga menorquín Cardona, recuperen la armonía, se encomienda a la benevolencia de los dioses. Ignoran que se complacen en castigar con saña a los ineptos que pretenden no serlo. En política se paga muy caro el atrevimiento.

Marga Prohens nos declara, cuando dice que quiere a los ocho diputados, que no reúne las condiciones para descartar de plano que alguno de la banda de los cinco, mejor cuatro, porque de Buades, que, obsequioso, garantiza a Prohens que los tránsfugas cumplirán el acuerdo de 110 puntos suscrito con el PP, queda acreditado que llegó a ser diputado incorporando amplio catálogo de inhabilitaciones, sustituya a Gabriel Le-Senne, presidente del Parlamento al que ilegítimamente se pretende descabalgar. Si el PP acepta sumarse a semejante charranada ha de saber que pone en riesgo los gobiernos de PP-Vox en cinco comunidades autónomas: Castilla-León, Valencia, Extremadura, Murcia y Aragón. No es poca cosa para el PP. En Vox se la tienen jurada a los cinco tránsfugas, los que «querían asaltar el casino». Prohens, su poco inteligente guardia de corps, deberían tentarse la ropa antes de adentrarse en un territorio en el que no van a saber bandearse. No están bregados para semejantes peripecias. En cuanto a disolver en abril el Parlamento y convocar elecciones anticipadas cuesta aceptar que la presidenta tenga el coraje suficiente para jugársela tal como hizo Pedro Sánchez después del descalabro socialista en las autonómicas y municipales de mayo. La osadía de Sánchez ni se la atisba a Prohens. Refirámonos a quien ha dirigido y trajinado la voladura de Vox, la «sujeto» Idoia Ribas, hay que resaltar que, perdida irremediablemente la decencia, está en riesgo de extraviar la anhelada presidencia del Parlamento. La tránsfuga por excelencia está marcada, se le han visto sus plumeros, ambiciones, que son las de garantizarse la buena marcha del despacho profesional, además de dar cumplida satisfacción a la familia. Es lo que tiene cuando se entra en política con concretos objetivos, que no son precisamente los de contribuir al servicio público, sino a cosas casi siempre escasamente confesables. Acotación subsiguiente.- Los clérigos de la beatífica congregación de Més (antes PSM), pastoreados por el prior Apesteguia, se llenan la boca con llamamientos a recuperar la dignidad enlodada por las derechas. Al reverendo hay que recordarle que en el ayuntamiento de Palma tienen a una portavoz, la concejala Neus Truyol, que sigue, impertérrita, en el cargo, sin que la beatífica congregación le haya pedido la renuncia; que se sepa, tampoco explicaciones por subvencionar a la empresa de su señora madre con 60 mil euros de dinero público. Fariseos hipócritas. Sepulcros blanqueados. Los Evangelios iluminan.