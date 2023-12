L’autostart comença a moure’s i a la tribuna es respira la tensió mentre que, dins la pista, l’arena és aixecada per les ferradures d’uns cavalls, nobles ells, que ja només volen una cosa: córrer! En un instant, tot estarà en joc i guanyarà qui més bé ho faci. La carrera comença i la lluita es manté en àlgid com sempre, inalterable, però tristament, el trot dels darrers anys no ha estat el mateix.

Els inicis del trot, com a esport hípic, es remunten a temps immemorials. Era habitual que els pagesos, els diumenges a la sortida de missa, provessin les seves bísties, enganxades a xarrets i carros pesats, pels camins polsegosos d’entrada i sortida al poble. Així, i amb el pas del temps, les carreres passaren a les pistes i s’afinaren les races dels cavalls. L’esplendor del trot fou cada vegada més en alça i es creà una gran expectació pels premis, com el Gran Premi de la Ciutat de Palma i el de Manacor.

Una esplendor esdevinguda decadència al llarg dels darrers anys. Avui dia, el sector del trot i de l’hípica es troba en total degradació i s’enfronta, malauradament, quasi a la seva completa extinció. La poca implicació que ha tengut el Consell de Mallorca, al llarg dels darrers vuit anys, només ha contribuït a empitjorar la seva situació. L’esquerra sempre s’omple la boca en defensa de les nostres tradicions, però com s’ha pogut comprovar una vegada més, a l’hora de la veritat és sempre el Partit Popular qui hi és. Així ho va demostrar el senyor Galmés, a l’oposició, quan reclamava major implicació de les institucions cap aquest sector i així ho demostra ara, com a president de la institució insular.

Però l’autostart s’ha retirat i segueix la cursa, aquest cop, amb el Partit Popular a les regnes del Consell de Mallorca per dur el canvi a la nostra illa. Amb els pressuposts del president Galmés, que augmenta en un 18,35% més la partida destinada al trot i marca posició des de la primera recta, ja s’entreveuen els beneficis per aquest esport. La meta és clara: recuperar l’esplendor del trot als hipòdroms de Son Pardo i al municipal de Manacor.

Per això, cal mantenir ritme i carisma perquè, al toc de campana, sigui ben palès que, gràcies al suport del nou Consell, serà el trot qui, finalment, guanyarà la carrera. Per fer-ho possible, implementarem la gestió administrativa necessària per al bon funcionament dels hipòdroms, gestionats per l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. Augmentarem el nombre de carreres als dos hipòdroms. Fomentarem la cultura hípica mitjançant publicitat i propaganda de les activitats culturals i esportives que s’hi desenvolupin, recuperant així aquesta tradició tan nostra i projectant internacionalment Mallorca com a destí esportiu. I també, entre d’altres, durem a terme les necessàries tasques de conservació, manteniment i aprofitament integral dels edificis i instal·lacions dels hipòdroms.

Quina família no ha passat un dissabte o un diumenge horabaixa a l’hipòdrom? Lloc on tothom gaudeix d’un esport tan arrelat a la nostra illa, l’afició del qual s’ha transmès, de generació en generació, i que fins ara ha passat per greus dificultats. Al final, seria bo per tots que l’esquerra acabés per llevar-se les cucales i, com a mínim en aquest punt, fes oposició constructiva al president Galmés, que sempre ha estat i estarà al costat de l’esport, de la cultura i de les tradicions que tant ens identifiquen com a mallorquins.