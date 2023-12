Els i les socialistes de Mallorca hem tornat a alçar la veu en una declaració unànime aquest 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eradicació de la Violència contra la Dona. Amb el lema «La violència masclista no és inevitable», ens hem unit per denunciar la persistència d’aquesta xacra i per instar la societat a mobilitzar-se en contra de la violència contra les dones.

Els socialistes reafirmem el nostre compromís amb la igualtat de gènere, per coherència, per que hem estat partícips de totes les reivindicacions històriques de les dones, contribuint a l’avanç cap a una societat més justa i igualitària.

Reconeixem que ens queda molta feina per fer. Ens ha quedat molt clar aquests darrers dies. Tres nous assassinats masclistes més, tres vides segades, dues dones i una nina, que han pagat amb la vida l’impuls criminal d’un home, a Madrid.

A ca nostra, el vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha hagut de fer fora corre-cuita un alt càrrec pel qual la Fiscalia demana 3 anys de presó per assetjament sexual i agressió física a la Policia, en uns fets que daten de mitjan 2022. Es tracta d’un amic personal del vicepresident i quan el va captar per dirigir l’IBTEC ja coneixia perfectament els fets que ara s’han dictaminat. Costa no ha mogut un dit fins que la decisió del fiscal no ha estat publicada a les pàgines d’aquest diari.

Actituds com la de Costa posen en entredit la imatge de la presidenta i de tot el Govern, per que banalitzen els imprescindibles missatges contra la violència masclista i totes les campanyes institucionals que es fan des de l’IBDONA. Per que a l’hora de la veritat, Costa ha cregut a l’agressor i no a la víctima.

Amb aquest dissortat exemple el PP dóna ales als missatges negacionistes de la ultradreta sobre feminisme i violència masclista. I ho fa per mantenir-se en el poder. A tota ‘Costa’.

Al Consell de Mallorca, ple rere ple, hem constatat la contradicció entre l’actual equip de govern PP/VOX a l’hora d’entendre i aplicar les polítiques feministes.

Hem denunciar els retrocesos: l’eliminació de la Direcció Insular d’Igualtat; la manca d’assignació pressupostària pel funcionament del centre de crisi per a dones víctimes de violència sexual en els pressuposts de 2024; o la disminució de partides pressupostàries destinades a polítiques d’igualtat, i la desaparició dels conceptes de violencia de gènere.

Els socialistes no permetrem la devaluació dels organismes d’igualtat per part de l’extrema dreta, hem de reforçar aquests mecanismes ara més que mai, sense maquillatges. Ho fem des de tots els fronts, també des del Govern de l’Estat que compta amb n’Ana Redondo al capdavant del Ministeri d’Igualtat com un senyal que ens identifica com a partit i per reforçar les polítiques feministes per a una igualtat real entre homes i dones. La violència masclista no és inevitable, i únicament des de l’acció unànime per part del conjunt de la societat aconseguirem un món lliure del terrorisme de gènere.