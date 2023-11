Aparentar, vender y ser

"La mayor parte de los hombres,

falseando la verdad, quieren

aparentar ser mejores".

Esquilo de Eleusis. ( Eleusis, 525 aC-Gela aC) Primer gran dramaturgo griego.

Últimamente se están oyendo frases tales como "Mallorca es una de las capitales del lujo", "Mallorca se está posicionando como un destino para millonarios"... y similares.

En boca de políticos y autodenominados "expertos". En los primeros es normal: está en su ADN el decir algo que no es exactamente cierto. En los segundos, les va el sueldo: pasados unos años, dirán que no se ha hecho lo suficiente. Venderán un proyecto de reposicionamiento de destino y a seguir cobrando. Pero que lo asegure la aristocracia del sector turístico, puede que sea un síntoma más de los tiempos de apariencia en que vivimos. Del ir a un evento, estar y ser visto. Pero no pensar para qué sirve el primero.

Viene esta introducción por un motivo muy sencillo: mientras los ministros de Turismo de la UE y su flor y nata se reunían en el Palau de Congressos de Patxi Mangado, los ejecutivos de la United Airlines ponían en su lugar no ya a Palma, sino a Baleares en general: "No nos sale a cuenta establecer un vuelo diario con Nueva York desde Son Sant Joan si la jet-set de verdad nos demanda otro lugar". Tal fue el mensaje que los americanos lanzaron en medio de la euforia general del Foro Europeo de Turismo. En el encuentro interministerial palmesano se intentó minimizar la decisión norteamericana. Pero doler, duele. Y mucho.

Con poderosas razones: entre los que nos visitan, los turistas USA son los de gasto diario más elevado. Superando incluso a los chinos. En los "boutique" de Ciutat Vella lo pueden explicar muy bien. Tanto, que hoy en día muy raro es el hotelito que no tenga un norteamericano entre su plantilla. Bien en recepción, bien en atención al público —que no es exactamente lo mismo—, bien en su departamento comercial.

Ahora bien: los mismos profesionales que defienden las bondades isleñas para el mercado norteamericano saben perfectamente del empuje de Madrid como punta de lanza del Gran Lujo —no confundir con cinco estrellas— en España. Los treinta y un hoteles de Lujo, Gran Lujo y Cinco Estrellas —no se cuentan los apartamentos de Salamanca o los chalés de Somosaguas dedicados al alquiler vacacional— de la capital hacen palidecer la oferta balear en su conjunto. Hay muchas razones como para reubicar "el primer destino turístico de España", que hasta ahora se situaba en el archipiélago balear. Como mínimo, en el sector "prime". Cosa que los dirigentes de United han certificado esta semana.

Además, la decisión de los de Chicago puede tener otros efectos secundarios no deseados. Sobre todo, en el mercado inmobiliario de nivel. El que puede gastar entre 12.000 y 25.000 euros por metro cuadrado por una casa o mansión delante del mar. O un ático en Palma. Amén del sector pedagógico de cuño internacional, que se las prometía muy felices ante la posible venida de nuevos estudiantes extranjeros.

Creerse una cosa, venderse como tal pero ser algo ligeramente diferente. Tal sería el quid de la cuestión.