L’hi escric aquesta carta pública davant la consternació que provoquen les contradictòries actuacions de Més en alguns ajuntaments de la nostra illa; sincerament lamento dir-li que sembla més un regne de taifes en el que s’anteposen els interessos particulars sense cap inclinació als principis ideològics de la vostra formació, els quals, amb discrepàncies, comparteixo.

Avui em vull referir en concret al desenvolupament de les Normes Subsidiàries, que són la normativa urbanística que marca el futur dels municipis.

El vostre programa electoral Més que paraules 2023 diu literalment: «reduirem la capacitat de creixement urbanístic»; però aquest joc de paraules té enganyifa perquè en la majoria de pobles, les Normes van ser elaborades fa més de vint-i-cinc anys; així al municipi de Maria de la Salut la són de l’any 1998, a Santa Maria del Camí 1996... en aquests anys es varen dissenyar amb el concepte de créixer i créixer, sense pensar de cap manera en una crisi mediambiental i ecològica, que ara ja patim.

És molt trist que Més actuï i utilitzi literalment el mateix llenguatge que el Partit Popular; així el ple municipal de 28 de setembre, Més per Santa Maria (poble de 7.300 habitants, en el que governa des de fa més de trenta-cinc anys), va fer l’aprovació provisional de una modificació puntual de les Normes en una Unitat d’Actuació, i encara estam pendents d’altres, unes modificacions que possibilitarà el creixement poblacional en més d’un 25% ; però a més amb tota la poca-vergonya se’ns vol fer creure que és una proposta amb caire ecologista amb la frase: «es podrien fer moltes més». Tot això sense preveure l’increment de serveis públics i consumint més territori. Cal recordar que segons la normativa vigent, aquests nous terrenys a construir, podrien haver passat a terreny rústic sense pagar un sòl euro; però, qualcuns faran un bon negoci.

Estrambòticament, i seguint el mateix raonament, el batle pel PP de Maria de la Salut (poble de 2.400 habitants), el passat 23 d’octubre va aprovar, amb l’abstenció de Més per Maria unes noves NNSS que permetrà l’increment d’un 45% de la població, i davant les crítiques de les organitzacions ecologistes i les veïnals amb la Plataforma Maria Poble Petit, va respondre que no tenien sentit perquè «es podrien fer moltes més».

A la present carta,

no em referiré a la situació que s’està vivint a Capdepera; suficients mals de cap teniu en aquests dies, però crec recordar que a la legislatura anterior (amb altres sigles), varen governar amb el PP a Maria i no es va expulsar a ningú; però segur que em podria donar explicacions, que eren altres les circumstàncies, etc...

Per a finalitzar, li demano que posi ordre en aquest regne de taifes, si aneu de Unió Mallorquina, es pot acabar igual; amb aquests actuar es perd tota credibilitat i feu créixer la desafecció cap a la política dels que som i ens diem d’esquerres, feministes i ecologistes.