L’educació és un dels temes que més preocupa a la ciutadania i no és d’estranyar perquè és el pilar fonamental del futur de la nostra terra. El sistema educatiu és fonamental pel desenvolupament d’una societat perquè influeix en la formació dels seus ciutadans. Per això, és important tenir una Conselleria d’Educació que es posi al cap davant dels problemes, que escolti tots els agents implicats, tant docents com famílies, sense deixar de costat l’alumnat, una Conselleria a peu de carrer, que no tengui por de sortir dels despatxos, de visitar els centres, d’escoltar i sobretot d’arribar a acords. I s’ha de dir que el nou equip del Conseller Vera no ha esperat gaire en fer-ho, i va visitant poc a poc tots els centres de les nostres Illes, sobretot aquells que han estat abandonats durant els darrers 8 anys de govern d’esquerres.

A dia d’avui comptam amb molts de centres que ja han complert més de 25 anys des de la seva construcció, molts d’anys on les necessitats han canviat, el nombre d’infants ha augmentat i els recursos s’han quedat petits i obsolets. La falta d’inversions en infraestructures s’ha notat, i podem veure com la majoria de centres necessiten dels barracons per fer front a l’increment de l’alumnat, les aules són forns en els mesos de primavera i neveres en els mesos d’hivern, hem vist una degradació de gairebé totes les instal·lacions educatives sense que l’administració hagi posat fil a l’agulla. I si bé és cert que les coses no poden canviar en dos dies, la intenció del nou Conseller Vera s’ha demostrat en els seus primers 100 dies en el Govern. L’hem vist visitant escoles, i prenent decisions important posant els infants i mestres per damunt de tot, l’hem vist reunint a tots els col·lectius per explicar de primera mà quin és el full de ruta de la Conselleria, l’hem trobat en el diàleg i en el consens, dues virtuts tan necessàries quan es tracta d’educació. El sistema educatiu ha patit grans canvis legislatius, canvis que han arribat a les escoles de manera precipitada, canvis que els equips educatius han patit, sense poder tenir temps d’adaptació ni de comprensió de la nova normativa. La Conselleria d’Educació tenia molt clar que el començament del nou curs escolar requeria un canvi important que no es podia retardar, la recuperació de les notes numèriques, una mesura que pares i mestres reclamaven en el nou Govern. Molts dels que ara llegeixen aquestes paraules varen viure aquella noticia del 16 d’agost del 2022 de l’anunci d’un nou decret Llei que establia la gratuïtat del 2-3, un anunci 15 dies abans del començament del curs, un anunci precipitat que deixava més dubtes que respostes però que deixava clar que s’acostaven les eleccions. Una mesura important i necessària, però que va deixar pel camí a més de la meitat dels infants. Però aquest setembre el nou Govern de Marga Prohens va voler ser just i va equiparar tot el cicle a les mateixes condicions, va posar en valor tota la etapa, i va fer gratuït tot el primer cicle d’Educació Infantil. Era un dels seus compromisos, la presidenta volia acabar amb la injustícia implantada per l’esquerra i va ampliar aquesta mesura a més de 11.000 famílies amb una aposta clara per la conciliació i la corresponsabilitat. Sense cap dubte el Conseller Vera i el seu equip tenen molta feina per endavant, però si han fet tantes passes en 100 dies, segur que seguiran caminant per la millora de tot el sistema educatiu. A dia d’avui han demostrat que el programa del Partit Popular de les darreres eleccions és el seu full de ruta, una planificació que va rebre el suport de la gran majoria de la ciutadania i que és la base de la seva tasca diària. Quatre anys de feina, de gestió, però sobretot, quatre anys de consens.