En primer lloc, vull donar-li l’enhorabona pel seu nomenament, segurament el més important i difícil del Govern. Esper sincerament que la seva experiència sigui profitosa per a tots.

En segon lloc, m’agradaria comentar-li algunes de les opinions que vostè expressa a entrevistes concedides recentment a diversos mitjans de comunicació, entre ells, aquest mateix.

La saturació turística no pot acotar-se només als mesos de juliol i agost, com diu vostè. Des de maig fins a octubre l’índex de pressió humana depassa les 1.700.000 persones. L’any 2000, quan ja teníem unes temporades «molt bones» no passàvem d’1.300.000 persones. Per tant, 400.000 persones més vivint a un mateix territori no és «un sentiment» de saturació, és una realitat objectiva totalment insostenible, en termes mediambientals i socials. Ni el territori ni els residents ho podem aguantar més.

Sap vostè que el 2019 vengueren 2.662.692 creueristes i que aquest any anem pel mateix camí, malgrat l’acord de limitació que hi ha ara? Vostè diu que ha consultat amb els comerciants i pensa que seria bo sumar més creuers a l’hivern. Ha consultat als comerciants que no volen més creuers, ja que no consumeixen productes de qualitat i fets a Mallorca, sinó souvenirs fets a la Xina i gelats italians?

Vostè diu a l’entrevista que les illes han de ser primer pel gaudi dels residents. Per tant, no creu que estaria bé comptar amb l’opinió dels que vivim al centre de la ciutat sobresaturada? O també consultar als experts en contaminació aèria i marina per veure si es pot mantenir un turisme de creuers com els que ara arriben a la badia de Palma, posant en perill al port i la salut de milers de ciutadans i ciutadanes que pateixen malalties respiratòries? Si ciutats com Venècia, Amsterdam o Barcelona fan programes per reduir el nombre de creuers, creu que Palma ha d’anar en sentit contrari?

Pel que diu, sembla que els creuers que siguin sostenibles i eficients energèticament seran premiats. Pensa sancionar als creuers que no ho siguin? Ja li dic jo que no ho farà perquè són massa poderosos per a un petit govern com el nostre. Ho provem, si vostè sanciona la contaminació que deixen a la ciutat, nosaltres aplaudirem.

També diu que no aposta pel creixement ni tampoc pel decreixement.... O sigui per un turisme de creixement zero. Això és nou venint de la dreta d’aquesta societat. Per tant, el turisme de creuers no hauria de créixer, no? O pensa que algun altre tipus de turisme ha de decréixer? Ens ho hauria d’explicar, ja que també afirma que volen erradicar el turisme d’excessos «a poc a poc».

Finalment, m’agradaria fer-li una petició sobre les dades de turisme a les nostres illes. Diu vostè que en vuit anys s’han autoritzat 115.000 places turístiques. En la pàgina web de la seva conselleria, concretament en els Anuaris d’Estadística de Turisme, en el del 2022 podem llegir, a la pàgina 50, que hi ha un total de 446.406 autoritzades. Si anem a l’anuari del 2015 trobem a la pàgina 8 de capítol de l’oferta turística 424.663 places. O sigui que el creixement ha estat de 21.743 places. O no?

La petició que li faig, senyor conseller, és la de clarificar, coordinar i obrir a l’empresa privada i a la societat civil la gestió de les estadístiques de turisme, creant un Observatori Balear de Turisme, sense noves inversions i sense més costos dels que ara s’hi dediquen.