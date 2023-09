El arte de vivir

Dolce far miente es el último libro de este escritor prolífico y periodista. Profesor universitario en su momento y con un palmarés alucinante. Ha publicado casi un centenar de libros. Empezó muy joven. Ha sido traducido al castellano, francés, euskera e italiano. Este autor catalán del barrio de Gracia vive en el Maresme y ha ganado prácticamente todos los premios del Principat. Del Amat Piniella al Néstor Luján pasando por el Rosa Leveroni de Cadaqués o los Jocs Florals, entre muchos otros.

Apasionado por el ciclismo, el arte y la música, cuenta con la novela Tros llevada al cine por Pau Calpe, con Pep Cruz y Roger Casamajor de protagonistas. La casa de la frontera, Els bons dies o la preciosa Swing la historia de los músicos de jazz, esos jóvenes pijos de Palafrugell de hace un siglo, los Red Ribbon’s que formaron esta orquesta en el pueblo del «Peix Fregit» y llegaron a tocar en Nueva York, ciudad que conoce perfectamente. Rafel, un auténtico trotamundos entre los plumíferos: Herois de la volta a Catalunya. Crònica històrica, Soc un boomer, La musa de la Plaça Reial o el último que nos ocupa: Dolce far niente. Una primavera toscana este precioso y brillante ensayo literario.

Josep Pla afirmaba que «els escriptors necessitam, per a escriure, forts excitants externs» y Vallbona cultiva esas motivaciones recorriendo mundo en avión, en vespa o en bici, aunque en estilo, y en esencia, da un giro de ciento ochenta grados respecto al modo de ver la vida del autor de Llofriu. Este libro no es un libro de viajes por la Toscana lleno de pedantes recomendaciones. Es un «Grand Tour» muy personal por un tramo de Europa en principio de base carolingia, pero felizmente a la búsqueda del humanismo y la laicidad del Continente.

Su amigo Josep M. Huertas Clavería elogiaba su capacidad de tirar adelante haciendo siempre lo que le viene de gusto o le apetece en cada momento. Muy joven, en una reunión con grandes autores, alguien se lo presentó a Pla como «una joven promesa de la literatura». El autor de El quadern gris se lo miró de arriba a abajo, casi despectivamente, «Com ho sabeu això, amb lo joveníssim que és?!» Lejos de amedrentarse picó piedra y Vallbona lleva unos decenios editando exitosos títulos. En esta, su última novedad, trenza una personalísima trama pasando por la inagotable imaginación adolescente. Construyendo auténticas odas a la bici o relatando su participación en la Eroica, carrera en la que compartiría jornada junto al hijo del gran Gino Bartoli, ese campeón, católico y de derechas que estuvo en la Resistencia contra los nazis y ayudaría a salvar a tantas personas judías.

De la bici a la vespa y a recorrer los viñedos del Chianti: «Aquí és el cadenciós procés del raïm i el vi el que marca el pas del temps, no els cal cap altre rellotge». Y de esos mares verdes a la desaparecida (el 2021) librería Palomar de Siena del cabreado librero Massimo Marinotti en el que va siendo un proceso global de eliminación de históricas librerías.

Pla en Les Escales de Llevant O.C. 13, en la parte de Les cartes d’Itàlia, define ese conjunto de textos como libro de sensaciones organizadas alrededor del color verde fresco que es el color con que son pintadas las ventanas en Italia.

Pla organiza sensaciones de lo que ve en el exterior. El gran autor subjetiviza todo lo que ve. Rafel Vallbona, escritor profesionalizado como muy pocos en Catalunya y parte del extranjero, en su Dolce far niente hace todo lo contrario, objetiviza su mundo interior a partir de su arte de vivir y lo hace trabajando a diario que es como sale todo un catálogo y recorrido como el suyo. Además cree que una librería es la ciudad real de la gente real, mucho más que un monumento o una plaza, por bella y tranquila que sea.

Gran conocedor del secreto del ritmo en todas sus acepciones, entre caminos de robles y castaños va esbozando su reflexión con la Toscana como marco sin dar tregua a los tópicos y cultivando este nuevo ejercicio que es su modo de narrar, un fabuloso recorrido de muy humanas e inteligentes emociones: «El ritme del dia no té cap valor si no hi afegim fragments de Serenitat». Amén.