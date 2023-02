Amb motiu de la mort de Pedro Pascual, Càritas Diocesana de Mallorca vol expressar el més sentit agraïment per la seva valuosa col·laboració amb la nostra entitat que ha permès la consolidació d’un projecte social per la ciutat d’Inca i del seu voltant, com ha estat el Menjador Social Sor Isabel Bonnín.

A l’antic convent de les «monges blaves», les Germanes Franciscanes de la Misericòrdia, va nèixer un menjador social, gràcies a les mateixes germanes Franciscanes i a la voluntat innovadora de les Càritas Parroquials d’Inca amb la implicació i compromís efectiu de Càritas Diocesana de Mallorca. I quan l’edifici de l’antic convent fou adquirit, quasi en la seva totalitat, pel senyor Pascual, no només va ser la seva voluntat de bonhomia la que va donar continuitat al Menjador Social, sinó que el seu compromís a favor de les persones en situació de necessitat d’Inca i de la seva contrada fou ratificat, ampliant el servei i millorant les instal·lacions. El compromís del senyor Pascual a favor de Càritas en el Menjador Social Sor Isabel Bonnín ha permés desenvolupar un servei cada dia més d’acord a les circumstàncies actuals i les demandes socials de la societat en ple segle XXI. «Descansi en la Pau del Senyor» és la pregària agraïda que des de Càritas Diocesana de Mallorca volem expressar i compartir pel servei d’atenció i acollida a favor de les persones més necessitades que Càritas ha pogut desenvolupar en el Menjador Social d’Inca al llarg d’aquests anys, gràcies a la col·laboració desinteressada del senyor Pascual. Al cel sia!