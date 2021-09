Puigdemont-Llarena: ruido y alharacas

La verdad, Carles Puigdemont no es santo de mi devoción. Pero Pablo Llarena, tampoco. La detención del primero en suelo sardo por las maniobras del segundo no invitan al optimismo: el resurgimiento del movimiento independentista está servido. Si desde La Moncloa se deseaba una hipotética resolución del conflicto catalán, se necesitaban otros ambages. No jueces jugando a políticos, que es la situación a la que volvemos ahora mismo. Muy poca gente tiene una idea exacta de lo que puede suceder en los próximos días. Pero mirándolo fríamente, las posibilidades no son las ideales para rebajar la tensión existente en el panorama político español. Desde una extradición mediante una euroorden no vigente para todos excepto para los tribunales españoles a otro regate del gerundense a la Sala Segunda del Alto Tribunal español. En ambos casos las consecuencias traerán cola.