Nicole Kidman tiene, desde hace dos semanas, una nueva serie en emisión, 'Expatriadas'. La ficción, cuyos tres capítulos ya están disponibles en Amazon Prime Video en España, aborda el drama de tres mujeres estadounidenses (una de ellas de origen coreano) en el Hong Kong de 2014 a raíz de la desaparición de un niño. Pero aunque la producción se rodó en la ciudad asiática, donde se formó un gran revuelo por la presencia de la actriz de 'Big Little Lies' durante la pandemia, ha sido vetada a su audiencia.

"Este vídeo no está disponible actualmente para verlo en su ubicación", reza el mensaje que aparece a los suscriptores de la plataforma en Hong Kong, según ha adelantado 'Variety'. La serie, basada en la novela 'The Expatriates' de Janice Y. K. Lee y dirigida por Lulu Wang ('The Farewell'), podría estar sufriendo censura por ambientarse en el año en que estalló en Hong Kong la conocida como 'Revolución de los Paraguas', unas multitudinarias protestas para exigir avances democráticos que representaron el mayor desafío político a Pekín lanzado hasta entonces por el territorio que fuera cedido a China por el Reino Unido en 1997.

El veto a Winnie the Pooh y 'Los Simpson'

No sería el único caso de censura que se ha dado en la zona, donde están muy atentos a cualquier obra que pueda suponer una ofensa a la seguridad nacional. También lo sufrieron la película 'Winnie the Pooh: sangre y miel', una versión en clave de terror del clásico personaje animado (el famoso osito se considera un insulto contra el presidente chino Xi Jinping), y hasta un capítulo de 'Los Simpson'.

'Expatriadas' también recibió críticas antes de rodarse, por el enfoque que parecía que iba a transmitir de un grupo de extranjeros ricos. Tampoco se libró la directora, Lulu Wang (estadounidense nacida en China), a quien tacharon de ser poco sensible con el contexto político de Hong Kong, algo que parece que finalmente sí que abordó en la serie, teniendo en cuenta la censura que está recibiendo en aquel territorio.

La serie explora el drama al que se ve abocado la estadounidense Margaret (Kidman, que figura también como productora ejecutiva) cuando pierde a su hijo pequeño en un mercadillo hongkonés mientras está al cargo de la joven Mercy (Ji-young Yoo), que a partir de ese momento tendrá que vivir con esa culpa sobre sus espaldas. La vecina de Margaret, Hilary (Sarayu Blue), le ofrece consuelo mientras ella misma se enfrenta a su propia crisis con un matrimonio en plena cuerda floja.