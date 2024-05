Muchas veces la citas de 'First Dates' no son lo que uno espera. Sino que se lo cuenten a Cristina, una mujer de 38 años que pese a tener citas fuera del programa, llegó al restaurante más famoso de España en busca de algo mejor de lo que había tenido.

Su pretendiente era Jordi, un chico de 35 años, también de Barcelona que no hace otra cosa que ir a trabajar y al gimnasio, pero tiene muchas relaciones esporádicas, eso sí, fuera del gym “se va a trabajar”. Cuando queda con una mujer va a tiro hecho y siente que las mujeres se asustan a la hora de tener una relación “me he vuelto como ellas, frío, vacío…”.

Los zascas de Cristina en su cita de 'First Dates'

"Veo a un hombre viejo en el cuerpo de un chico joven", explicaba Cristina. "¿Y tú, que buscas en una chica?"Cuando la soltera le preguntó qué esperaba de una relación, Jordi le contó, que aunque parece otro tipo de persona, es muy enamoradizo y que tenía una fachada de tipo duro. Ella ha sentido que le estaba vendiendo la mato, pero no le gusta juzgar a nadie sin conocerlo de verdad. "Porque esto me lo vas a tener que demostrar con hechos", contestaba Cristina. "La impresión que me da, es que me está vendiendo la moto. El me está intentando vender que en el fondo es un buenazo, pero no me lo demuestra"

"No me has preguntado nada", empezaba Cristina. "¡Qué asco de persona", se contestaba Jordi a sí mismo. "Te estoy haciendo una entrevista y no me preguntas nada, esperaba más de ti, tienes que remontar que lo sepas"

"Aunque hayas ido metiendo la pata una detrás de otra por intentar conocerme, creo que te mereces una segunda oportunidad y sí tendría una segunda cita contigo", terminaba Cristina antes de abandonar juntos el programa presentado por Carlos Sobera.