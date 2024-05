El martes 21 de mayo, el cantante Rafael Ruiz, conocido artísticamente como RVFV, fue el invitado en 'La Resistencia'. Durante su aparición, además de hablar sobre su situación financiera, compartió una curiosa anécdota que involucraba, supuestamente, a la princesa Leonor. Esta historia dejó perplejo a David Broncano, quien no perdió la oportunidad de hacer varias bromas al respecto.

El tema surgió cuando el presentador de Movistar Plus+ sugirió que era probable que la princesa Leonor, o algún miembro de la Casa Real española, fuera fan de la música de RVFV. "Una vez estuvimos en un concierto Omar (Montes) y yo, y estaba la princesa", comentó RVFV. Sin embargo, rápidamente añadió con cierta incertidumbre: "No sé si era la princesa Leonor, no lo tengo muy claro, iba un poco borracho".

Al escuchar eso, el presentador pidió al equipo de 'La Resistencia' que buscara las pruebas. "Eso une España", bromeó David Broncano, que quiso saber lo que esa invitada de honor les dijo a RVFV. "Que le gustábamos mucho y que estaba encantada. Se ve que la invitó Omar", contó el artista, que había tenido "contacto con quizá la próxima reina de España dentro de unos años".