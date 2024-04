Víctor Hugo se presentó en 'First Dates' como alguien "sociable, extrovertido, agradable y creo que buena persona". Actualmente, trabaja en el aeropuerto, pero anteriormente estuvo involucrado en el montaje de escenarios. Aunque tiene una inclinación artística y fue rockero, tocando la batería en una banda llamada 'Los chicos del cuero'.

Cuando el presentador del programa de citas de Cuatro, Carlos Sobera, le preguntó sobre su tipo ideal de mujer, el soltero le respondió que simplemente debería atraerle, ya que el aspecto físico no era demasiado importante para él y el feeling era importante para saber si quería estar con una persona.

Por su lado, Raquel, su cita, es una persona extrovertida y con mucho carácter. Aunque solía tener más éxito ligando antes, ha notado que ha perdido su encanto.

A la hora de decidir si querían hacer una segunda cita fue el momento más tenso de la cena. Y es que Víctor Hugo no sabía como decirle a Raquel que no quería una segunda cita con ella, ya que en la cena ha estado a gusto, pero en ningún momento sintió el feeling que necesitaba para querer y enamorarse de esa persona:

"Bueno Raquel eres una persona admirable y llámame tonto, pero no tendría una segunda cita contigo, mírate como eres, eres admirable y muy guapa pero no ha existido ese feeling necesario". Al final Víctor Hugo pudo decirle, con algún que otro apuro, que no quería mantener más el contacto.

En ese momento Raquel también le explicó al soltero que no pasaba nada, que no se pusiera nervioso por decirle que no, que ella había tenido la misma sensación y que tampoco quería repetir con él.

"No te preocupes porque yo pienso lo mismo. A ver como se puede decir que no sin que sepa mal, porque cuando es un gilipollas, perdóname la expresión, te da igual o incluso disfrutas haciéndolo, pero tranquilo que a mí me pasa igual", concluyó Raquel para finalizar su cita.