'First Dates' destaca como uno de los programas más populares en España, gracias a la espontaneidad y singularidad de muchos de sus participantes, lo cual ha generado gran interés y conversación. Sin embargo, el famoso restaurante de las citas a ciegas no siempre refleja la realidad tal como parece en televisión, e incluso ha sido objeto de críticas por ser considerado un "montaje".

De hecho, algunos de los comensales que han participado en el programa han compartido sus experiencias y han revelado detalles que 'First Dates' no había divulgado previamente. Por ejemplo, el 'youtuber' Mr. CJ, también conocido como Cristian, dedicó un video completo para exponer "toda la verdad" sobre su experiencia en este popular establecimiento.

Esta soltera explica que sucede de verdad

La verdad sobre las citas de 'First Dates'

Sabiendo que el restaurante se trata de un plató, algunos quizás se pregunten si, por tanto, hay actores implicados. La respuesta de todos quiénes han ido es la misma: no, pero no todas las personas que vemos en la tele están teniendo una cita. Entonces, si no son actores, pero tampoco uno de los protagonistas que tienen una cita, ¿Quiénes son?

Pues se trata de personas de a pie que han contactado con el programa para hacer de 'extras'. Son aquellas personas que aparecen de fondo, disfrutando de su propia "cena" (aunque puedan ser las cuatro de la tarde), pudiendo además conocer las instalaciones de la grabación del programa. Estas personas cobran 10 euros para salir en la pequeña pantalla y además comen gratis. Y es que hay muchas personas que solo yendo a los platós de televisión se saca algo de dinero en negro para poder sobrevivir.

Este es el dinero que inviertes en el programa

Tal y como confirma Cristian en su vídeo de explicación y se ha evidenciado a lo largo de las diferentes temporadas, el coste de la cuenta asciende a 15 euros por persona. La cuestión de quién abona la factura depende de la elección que haga el participante. Si el comensal opta por pagar su propia parte, el programa le reembolsará el importe completo, es decir, los 15 euros. Sin embargo, si decide invitar a su acompañante y abonar los 30 euros correspondientes a ambos menús, 'First Dates' únicamente reembolsará la cantidad correspondiente a su parte, es decir, nuevamente los 15 euros.