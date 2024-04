Los animales son muchas veces las mejores compañías de las personas. Si no que se lo pregunten a Marijose. La soltera que se presentó al programa de First Dates' de Cuatro presentado por Carlos Sobera tenía preparada una sorpresa para su cita. Paco, un hombre de 59 años estaba dispuesto a conocer a la mujer con la que iba a cenar. Lo que no se esperaba el segoviano era que la cena no solo sería de do, sino que saldría un animal de compañía que terminaría por romper la relación.