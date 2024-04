Ana Boyer Preysler (34 años) es la ganadora de la primera edición de 'Bake Off' Famosos al Horno en España. La hermana de Tamara Falcó ganó el premio a la mejor repostera en un programa de cocina exclusiva en los postres que ha dado paso a 'Masterchef' el programa que ganó su hermana mayor en su edición 'Celebrity'.

La mujer del tenista Fernando Verdasco se rodeó de familiares en la prueba final como su hermano Julio Iglesias, además de compartir podio con el cantante Blas Cantó y Rocío Carrasco.

El premio que ha ganado Ana Boyer

El premio que ha obtenido la ganadora ha sido de 100.000 euros, que debía donar a una ONG. Boyer ha elegido a Mensajeros de la paz, la conocida fundación creada en el año 1962 por el padre Ángel. “Tuve la oportunidad hace unos años de irme un verano a El Salvador con ellos, a trabajar en uno de sus centros”, ha recordado con su trofeo en la mano.

Antes de que se emitiera la gala final del programa y con otro programa de cocina preparado en RTVE como la duodécima edición de 'Masterchef', la hija del fallecido exministro de Economía durante el gobierno de Felipe González escribió algunas palabras en sus redes sociales:

"Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora y me siento muy afortunada de haber podido formar parte de algo así. Al principio no me imaginaba a mí misma en un formato de este tipo, pero he aprendido muchísimo, todo el equipo me ha cuidado siempre, me llevo compañeros para toda la vida y ¡No puedo estar más agradecida por todo lo vivido! ¡Qué bien lo hemos pasado!